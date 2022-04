Après 35 an de journalisme, j'ai fondé en 2011 MAESTRIA consulting, organisme de formation spécialisé dans la prise de parole en public via des média-trainings, ateliers sur la voix et à l'expression orale, construction des discours, l'éloquence... Marlène Reux, experte en management, m'a rejointe en mai 2014 comme associée pour accompagner le développement de l'entreprise.

Ma doctrine : le charisme est un valeur absolu de l'époque mais ce n'est pas un don des Dieux. Nous avons tous quelque chose qui ne demande qu'à s'exprimer, pourvu qu'on aille le chercher. Et qu'on le travaille.

Je suis particulièrement engagée dans l'accompagnement des femmes en responsabilité, cadres d'entreprises ou actrices de la vie publique, peut-être parce que j'aurais aimé être aidée. Elles s'étonnent souvent elles-mêmes de leurs progrès et finissent par prendre plaisir à communiquer.

Le plaisir, une clé du charisme.

Dan mon travail de formatrice-coach, je m'appuie sur ma longue expérience de journaliste, de reporter (Libération, La Croix) et de Rédactrice en chef (Phosphore, Studio). Etre une femme de pouvoir dans un monde d'hommes, je connais, j'ai vécu les freins de la société mais aussi leur dépassement et les soutiens quand on va de l'avant.

J'ai complété mon expérience par des formations : Ingéniérie et Pédagogie de la formation, CNAM; Formation à la voix par Elisabeth Kapour: Formation à la Rhétorique par Grégoire Sommer.

Comme journaliste, j'ai une chronique "Rhétorique" sur le site du Nouvel Observateur (Le Plus) et je collabore au site média Place Publique.

Longtemps j'ai fait connaître l'actualité aux gens, maintenant je les aide à se connaître eux-mêmes et à le faire savoir. Au fond, ce n'est pas si différent.

Pour toute information, ou devis, n'hésitez pas à me contacter :

T : + 33 6 86 86 85 29

beatrice.toulon@maestria-consulting.com



Mes compétences :

Conférencier

Management

Animation de réseau

Communication

Formation

Écriture