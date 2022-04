Béatrice TURPIN

Une infirmière c'est quelqu'un qui sait prendre la main pour rassurer ou arrêter son temps pour écouter. Une infirmière accompagne, guide, soulage, apaise. Une infirmière sauve aussi des vies.

Je suis fière d'être infirmière!

Pourquoi hygiéniste?

Cette spécialité me permet d'aller à la rencontre d'équipes pluridisciplinaires, de comprendre les conditions de travail et les difficultés. Je peux utiliser mon côté créatif pour sensibiliser et informer.

Je suis là pour protéger les patients mais aussi les professionnels de tout risque infectieux.



Mes compétences :

Analyser les audits et rédiger un compte-rendu

Former et sensibiliser l'équipe pluridisciplinaire

Auditer les connaissances et les pratiques profess

Relationnel: travail en équipe/ échange en réseau

Vérifier la bonne utilisation et le stockage du ma

Planifier un Plan d'Actions Qualité

Promouvoir les actions de sensibilisation au sein

Animer une analyse de scénario

Réviser et/créer des protocoles et des procédures

•Mettre en place un programme annuel d’actions sur