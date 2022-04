Beatrice VAILLANT

Je suis vendeuse en détail chaussures depuis 10 ans dans la meme entreprise par le patronna des pme, bien sur chez la meme patronne: entreprise groux a flawinne rue vandy .je suis dans ce domaine depuis 11 ans donc une année dans les filiére libre entreprise pronti a namur.mes centre d interets sont bien sur mon travaille et la musique .

je cherche actuellement une place comme gérante,bien que je me plaise bien a mon travaille actuelle j ai envie d elargir mes horizons.

je recherche un salaire fixe plus un pourcentage des ventes