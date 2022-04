Beatrice VASSAUX

NIVEAU BAC SECRETARIAT COMMERCIAL, AGEE DE 53 ans HABITE BERCK/MER DEP. 30 ANS, J'ENCADRE 1 EQUIPE DE 4 PERSONNES RESPONSABLE AGENCE IMMOBILIERE DEP JUILLET 2000. ON VEND ON LOUE ON ESTIME A LONGUEUR DE JOURNEE. NOUS TRAVAILLONS AVEC DES NOTAIRES, ELUS, GEOMETRES,PROMOTEURS,ASSUREURS,BANQUIERS, SURTOUT DES GROS INVESTISSEURS.

NOTRE BUT ? ARRIVER A AVOIR 1 BONNE RETRAITE.

PEUT ETRE AUSSI CONTINUER A CREER DES RESIDENCES NEUVES POUR LES VILLEGIATURES ET LES RESIDENCES PRINCIPALES ET LES ETUDIANTS EN MEDECINE?

17 PROGRAMMES NEUFS QUE DE PERSONNES LOGEES....

TRES BEAU PARCOURS !!! JE SOUHAITE FAIRE PARTAGER MA PASSION DE L IMMOBILIER