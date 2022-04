Beatrice VASSEUR

Je m'appelle Béatrice et je suis retraitée du Commerce en tant qu'indépendant. Je faisais les marchés en rôtisserie ambulante.

Maintenant je m'occupe de ma grande passion, l'écriture. Je transpose mes émotions dans des poèmes que j'écris sur mon blog http://kakisteanne.canalblog.com et j'ai "en chantier" un manuscrit qui relate l'épopée de ma famille sous le règne de Louis XVI.

Je pense en toute sincérité que certains de mes textes pourraient être mis en musique et si un éditeur est interressé par mon manuscrit, je me ferais une joie de discuter !

J'ai une famille adorable, un doudou amoureux et des amis sympas !

J'aime la vie en général, les discussions animées et flegmarder sur une plage au soleil de préférence dans les iles, j'aime aussi les voyages.

Je déteste le mensonge, l'hypocrisie, le racisme et encore plus les cons !



Mes compétences :

Organisée