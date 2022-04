Béatrice VERMOT

Consultante en Recrutement, Coach certifiée, j'interviens auprès des entreprises pour les accompagner dans les démarches de recrutement, de formation ou de développement personnel.

J'ai participé en 2009 à la création du Cabinet FIL RH, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers des Espaces Verts et du Bâtiment.

J'ai géré pour PAYSAJOB tous les recrutements ayant un lien avec les Espaces Verts, sur des profils Chantiers (chefs d'équipe, chefs de chantiers, conducteurs de travaux), Etudes, Chargés d'affaires et Direction.

Les profils avec une expérience de TP, VRD, Génie Civil sont souvent intéressants pour nos clients.

Sous l'entité BH2V, j'ai réalisé des recrutements sur des fonctions généralistes, notamment dans le secteur sanitaire et social.



Mes compétences :

COACH

Recrutement

Evaluation

Formation Management

Sanitaire et social

Espaces verts