Béatrice VILLEDIEU

Divorcée et maman d'une petite fille de 13 ans, sans emploi fixe depuis mon divorce et mon installation sur Clermont-Fd, j'ai décidé de reprendre "mes études" pour obtenir un niveau III qui validera mon parcours professionnel, notamment acquise par mon expérience en tant que créatrice et co-gérante d'une société de boulangerie et pâtisserie (2 magasins + tournées / jusqu'à 10 salariés).

Ma formation se termine le 31 mars 2017 et l'examen a lieu le 6 ou 7 juin 2017. Je recherche actuellement un stage non rémunérée en tant qu'Assistante Ressources Humaines pour une période de 2 à 3 mois à partir de début avril 2017.