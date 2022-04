Béatrice VUITTON-NOEL

Apostrophe : un petit signe et du caractère



J'ai créé APOSTROPHE en 2006 pour proposer aux dirigeants et responsables de communication un accompagnement complet ou partiel dans l' élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie de communication institutionnelle et commerciale. Je les aide à formaliser leur prise de parole orale, web ou écrite. J'élabore avec eux des campagnes de lancements commerciaux et des stratégies de prévention de crises.

Interlocuteur exclusif de mes clients, je propose et mets en œuvre, selon le choix de l’entreprise, un plan complet de communication, ou des actions ponctuelles. Jamais seule, je préfère la fidélité d'un réseau de professionnels aux contraintes d'une structure : conception et création graphique, fabrication, production vidéo et web, coaching...