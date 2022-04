Beatrice WHITEHOUSE

Simple mais pas d'esprit gros esprit de travail en équipe veut toujours la bonne ambiance très commerçante mais peut être autonome j'aime être très organisée je n'ai jamais la grosse tête malgré mais grandes années d'expérience en hôtellerie j'apprends tous les jours et je souhaite toujours me dépasser et évoluer je suis dynamique j'ai beaucoup de respect je suis complètement bilingue anglais français car j'ai vécu une douzaine d'année en Angleterre j'y ai travaillé en restauration en tant qu'assistante manageress j'aime lire et j'aime découvrir la nature et beaucoup me promener ça détend et bon pour le moral