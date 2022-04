Béatrice YVEN

En charge de la réalisation et de la coordination d'études dans les domaines de la géologie, géophysique et pétrophysique.

Responsable des développements des modèles géologiques pour le projet de stockage de déchets radioactifs haute activité et vie longue (projet Cigéo) : sous-traitance et travail en propre pour les besoins de conception et d'analyse de sûreté

Rédaction de programmes de R&D pluri-annuels

Rédaction de synthèses

Coordination d'une campagne de reconnaissance par forages autour du site retenu pour le projet Cigéo (23 forages au total planifiés entre 2018 et 2021): suivi coût/délai/résultats scientifiques

Suivi d'expérimentations géophysiques au laboratoire souterrain

Chef du service Monitoring et traitement des données depuis Octobre 2016 (10 ingénieurs et docteurs, 1 assistante)



Mes compétences :

Recherche et développement

Instrumentation

Géophysique

Modélisation 3D