Beatrice ZERBIB

Domaine de Compétences

Merchandising - Vitrines- - Markéting Opérationnel - Animation Commerciale Formation



Définir / Optimiser / Animer / Fédérer / Encadrer et Convaincre

Je suis intervenue à differentes étapes en Amont et Aval de la politique Merchandising ,Vitrines et markéting opérationnel ,au sein de réseaux à enseignes de Prêt à Porter Homme-Femme-Enfant.



Définition et optimisation de la politique merchandisisng & vitrine

Harmonisation style /couleurs / matières

Implantation et optimisation des collections et du concept

Mise en scène et théâtralisation / Décors

Achat et structure des collections

Création de charte graphique et technique

Formation aux techniques du merchandising et vitrines

Création de support pédagogique

Management

Réflexion au projet de nouveau concept

Réalisation d'outils de communication (plv-look book-site internet)

Sélection et Validation de prestataires extérieurs





Mes compétences :

Identité visuelle