Béatrix BEN KHEMIS

Objet: Demande de contrat de professionnalisation pour août / septembre 2019

Madame, Monsieur,

Je suis actuellement en année de césure à Rennes School of Business et à la recherche d'un contrat de professionnalisation pour Août/ Septembre 2019 avec un rythme de 3 semaines en entreprises et 2 semaines à l'école.

Mon parcours théorique entièrement anglophone m'a permis de consolider mes connaissances en Marketing (B2B, B2C), en Achat en Brand Management ainsi qu'en Strategic Management. De plus, grâce à mes diverses expériences en entreprise j'ai pu developer de grandes qualités relationnelles, communicationnelles ainsi qu'une grande capacité d'adaptation. Mon expérience associative en tant que responsable rédaction au sein du Flâneur m'a appris à mener à bien un projet de groupe tout en gérant une équipe et en respectant des contraintes de temps et d'organisation. Mes expériences en vente et prospection chez Massimo Dutti et Yves Rocher ainsi que Mouvtex au salon du textile TEXWORLD 2019 m'ont permis d'avoir une certaine aisance quant à l'approche du client et son accompagnement. Grâce à mon stage en marketing et vente chez Soleil d'Argan j'ai pu aider à la création d'une nouvelle gamme de produits au travers d'un business plan et à l'accroissement de la visibilité de la marque aux travers de différents canaux de communication digitaux. Être stagiaire au sein de l'Istituto Marangoni en Relations Entreprises/ Communication m'a permis de gérer le service carrière de l'école, d'être en contact avec de nombreuses entreprises dans le domaine de la mode et du luxe ainsi que de participer au contenu sur les divers réseaux sociaux de l'école et d'aider à la gestion de certains défilés lors de la Fashion Week. Enfin, ma dernière expérience chez DHENZE LIMITED à Londres me permet à nouveau de travailler à l'étranger et d'avoir plus de responsabilités quant à la stratégie marketing et communication de l'entreprise dans un univers totalement anglophone.

Pour finir, je suis une personne dynamique, créative et positive dans tout ce que j'entreprends. Si je souhaite actuellement effectuer mon alternance dans le domaine du Marketing c'est parce que je trouve que c'est un pôle clé pour une entreprise et extrêmement intéressant de par l'étude du comportement client (B2B ou B2C) et la mise en place des moyens de communication ou de distribution afin de répondre au mieux au besoins de la clientèle existante et future et ainsi faire croître l'entreprise et son chiffre d'affaire. Enfin, grâce à mes nombreux voyages et déménagements j'ai pu développer les langues étrangères telles que l'Anglais

ou l'Espagnol.

Motivée et prête à m'investir dans un poste captivant, vous pourrez facilement juger de mes aptitudes personnelles et professionnelles lors de notre futur entretien.

Je vous prie d'agréer, Madame,Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Ben Khemis Béatrix