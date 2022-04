Beatrix MOURER

Co-fondatrice et vice-présidente de LM Factory - Magic Garden Agency depuis 1998, Béatrix Mourer est directrice artistique des événements produits et gérés par l’agence. Elle est également directrice de la stratégie pour les campagnes gérées par l’agence.



Après avoir été coproductrice de plus de 100 évènements dont elle assurait la direction artistique et la communication, elle a en particulier assuré la direction artistique et la coordination des événements grand public suivants : les 100 ans de l’industrie aérospatiale française sur les Champs Elysées pour le GIFAS, la BreizhTouch, le grand Départ du Tour de France et la Saint-Yves pour la Région Bretagne, la Fête des Franciliens pour la Région Ile de France...

Elle a récemment assuré la direction artistique de la Cérémonie internationale du 70e anniversaire du débarquement en Normandie, qui a réuni 8000 personnes, 21 chefs d’état et près d’un milliard de téléspectateurs .

Elle a été élue Best Creative Director aux European best event Awards en octobre 2014.





Mes compétences :

Direction artistique

Stratégie