20 ans d'expérience en vente et marketing : commerciale BtoB, responsable de réseau de vente indirecte, chef de produit , et responsable marketing opérationnel de produits et services high tech.

Créer et développer sont mes atouts !



Mes compétences :

Animation de formations

Marketing opérationnel

Conception-rédaction

Rédaction de contenus

Organisation d'évènements

Développement commercial

Développement produit