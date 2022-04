Beatriz PADILLA

Experérience internationale de 10 ans à la tête de projets stratégiques dans le Lean Manufacturing, Supply Chain et gestion des fournisseurs.

Stratégique, rigoureuse, organisée et autonome. Bonne réflexion analytique. Solides compétences d'organisation.

Capacité à travailler en équipe.

Fortes compétences en négociation et communication.

Habilité à challenger, à prendre des initiatives et des décisions.

Orientation résultats.



Mes compétences :

Gestion de projet

Lean supply chain

Leadership

Planification de projet

Négociation

Lean management

Gestion d'équipe

Lean

Management

Amélioration continue