Beatriz RANZ

Possédant plus de 10 ans d’expérience en accueil et administratif, je suis polyvalente avec une grande capacité d’adaptation. Je peux aussi travailler confortablement dans un environnement international afin d’utiliser mes compétences linguistique pour accueillir la clientèle.



Mes compétences :

Conseil

Accueil physique et téléphonique

Assistance administrative

Emailing

Analyse des besoins

Microsoft Office