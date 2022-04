Beatriz ROSAS GUARDIAN

L'enseignement m’intéresse particulièrement par les contacts humains qu’il implique. Mes différentes expériences professionnelles et mes études universitaires m’ont permis de développer d’excellentes aptitudes dans l'enseignement. En effet, au cours de ces dernières années, j’ai acquis une expérience et un savoir-faire dans la transmission de la langue espagnole, la culture et la civilisation.

Ma mission comme professeur: le renforcement, l'acquisition de bases, la maîtrise et le perfectionnement de l'espagnol à l'oral et à l'écrit ainsi que l'introduction des cultures et de la diversité linguistique des pays hispanophones.



Mes compétences :

Enseignement

Espagnol