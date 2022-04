Beatriz SILBERICH

Vous connaissez Martine alors vous me connaissez !!!! Martine c'est ma soeur jumelle !! J'etais commerçante a carry le rouet et plus ancien boulangère pâtissière de part la fonction de mes parents qui détenaient deux boulangeries sur marseilleveyre !!! Mon métier d'assistante je l'ai appris lorsque j'étais demoiselle !!! puis repris quelques bonnes années plus tard !! J'adore !!!!!! Alors a bientôt !