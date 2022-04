J'ai fini mes études doctorales en génie biochimique il y a une année, à l'UCL de Londres, après une expérience professionnelle antérieure de 6 années. Depuis mon doctorate j'ai passé une année de post-doc à l'UCL de Londres dans l'equipe de Amit Nathwani. Mon travail de thèse porte sur la purification des vaccins viraux, par le développement d'outils de modélisation à petite échelle visant à mieux comprendre les procédés, localiser et régler les problèmes et, ainsi, passer plus rapidement des concepts à la production.

Dans ce contexte, je travaille à la fois sur les adénovirus et sur les virus de grippe.

Le travail que j'ai fait précédemment a consisté à utiliser des simulations informatiques pour identifier et résoudre les problèmes de procédés.

L'un et l'autre m'ont permis de développer un niveau élevé d'expertise technique, l'attention aux détails, la résolution de problèmes et mes capacités de travail en équipe.

J'ai aussi passé une année Erasmus à Nancy, en France, et, de ce fait, je parle tout à fait couramment le français.



www.linkedin.com/in/beattie-melinek-143aaa1a



Mes compétences :

Technique aseptique

Utilisation des microscopes électronique à transmi

La réalisation d'essais TCID50 / BFU

La réalisation d'essais Elisa / flow cytometry

Nanosight / Mastersizer / Zetasizer / Casy counter

La réalisation d'essais BCA / Lowry

Purification

Génie des Procédés

Filtration (NFF & TFF)

Centrifugation

Distribution des tailles particules

Biotechnologies

La culture de cellules adhérentes en étuve statiqu

Gestion de la formation

Visual Basic for Applications

Culture cellulaire agitée en étuve statique

Culture des virus en laboratoire

MATLAB

Centrifugation zonale

La réalisation d'essais SDS-PAGE / Western Blot

Adenovirus / grippe

QPCR / Alkaline gel