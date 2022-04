Beaucejour ALLAGBA

2006 à ce jour :Spécialisation en Numérisation du secteur professionnel, des collectivités territoriales, des associations et Développement de concept d’affaires.



2003-2006:Spécialisation en Finances Internationales, Veille stratégique.



2000-2003:Maîtrise stratégique des Outils de communication numérique.



1995-1997:B.T.S Banque - Comptabilité Finances, Ecole Supérieure des Affaires et du Management- E.S.A.M.



1994-1995:Baccalauréat série D - Collège Moderne d’Abobo - CMA.



PARCOURS PROFESSIONNEL



2007 à ce jour:-Co-fondateur de l’ONG AANTIQUART: Mise en place de la stratégie de développement.

*Négociation de contrats pour une meilleure entrée en relation



2006 à ce jour:-Consultant à OSONE Strategies : Agent précontentieux

*Relance client : régularisation des échéances impayées

*Préparation, signature et suivi de protocole



2005 à ce jour:-Collaborateur extérieur et Conseiller (Financier et Multimédia) de chefs d’entreprises nationales et étrangères, dont Pasteur DIALLO El Hadj Souleymane de Livingcornerstone de Calgary (Canada).

-Consultant de Pme/Pmi dont le complexe hôtelier La Soucoupe, Hôtel la Providence.



1998- 2005:-Responsable du service comptabilité de A.P.S.G (Abidjan Prestation Service Général) au CCIA, une Sarl de Sécurité, de B.T.P et vente de matériels sanitaires, restructurée pour être compétitive dans la nouvelle économie.



*A partir de diagnostic, les remèdes préventifs et curatifs tels les recouvrements de créances, l’entreprise a retrouvé une bonne structure financière et grâce aussi à plusieurs projets que je montais et pilotais.



*Avec l’étude du bilan et des tableaux indicateurs élaborés pour suivre les chiffres d’affaires ainsi que les charges, l’entreprise a bénéficié des apports financiers de ses banques dont la CAA et les investisseurs occidentaux.



*La veille stratégique que je menais a renforcé la compétitivité et la flexibilité de l’entreprise. J’étais également chargé de la coordination de Projets d’appels d’offres après montage des dossiers. Projets où la SICOGI était le plus souvent Maître d’Ouvrage et financés par des fonds multilatéraux (Banque Mondial, Union Européenne…).



1997-1998:Stage de Cinq (05) mois à la PRIMATURE, Direction du Contrôle Financier Régional de Daloa. Aux côtés des Comptable-vérificateurs, je vérifiais le coût et l’opportunité des dépenses, la conformité de la certification et la réalité du service fait. Thème de la soutenance au B.T.S : Délégation de crédits.



Mes compétences :

Art

Décoration