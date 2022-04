Beaucousin FLAVIEN

Bonjour! je suis agent de maîtrise à la recherche d'un cdi dans une entreprise de qualité ,doté d'un sens poussé du service client et des connaissances approfondies de l'accueil, du service et du travail en salle je suis un homme de terrain et de chalenge ,je sais mettre en œuvre les moyens requis pour atteindre les objectifs qui me sont demandés.

J'apprécie également les situations me permettant de transmettre mon savoir, dynamiser et former les collaborateurs dans le but de les rendre toujours plus compétitifs afin de servir les intérêts de l'entreprise .



Mes compétences :

Brasseries

Banquets

Banquets ,somellerie,connaissances approfondies de