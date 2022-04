Je suis Beaudoin Malou. J'ai 28 ans et j'habite a Ngor. Je suis diplômé de l’Université Cheikh Anta Diop d’où j’ai eu ma License et mon Master en Anglais. Je fus professeur d’anglais dans une préscolaire « Nid d’Anges » et j’ai aussi fait un stage dans un lycée à Sacré Cœur « Les Erudits ». J’organise aussi chaque année des Cours de Vacances pour les élèves et étudiants et je fais aussi des Cours à Domicile et cela depuis cinq (5ans). J’ai aussi appris la langue Suédoise à Samres qui est une entreprise suédoise jusqu’au niveau B1. J’ai eu une formation accélérée en télémarketing et developement personnel à GRC-groupe qui forme sur la gestion et relation client.