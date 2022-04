Beaughon JEAN-LUC

La synthèse du parcours :



J'ai rejoins le cabinet EXCO Clermont-Ferrand en juillet 2000 dans le cadre d’un développement externe en qualité de Commissaire aux comptes et d'Expert Comptable pour prendre immédiatement la responsabilité d'une filiale autonome. Auparavant, j'ai travaillé dans plusieurs cabinets en qualité de responsable de dossiers d’expertise comptable et chef de mission CAC et également en qualité de chargé de mission d’audit contractuel (organisation, cession, évaluation, patrimoine, …), pour une expérience professionnelle de plus de 20 ans.



Les compétences :



Les principales missions réalisées sont les suivantes :



• Missions d’assistance et d’expertise auprès de groupes : mise en place de manuels de procédures, de consolidation, réalisation des consolidations volontaires ;

• Missions d’audit légal : groupes consolidés, PME, PMI, …

• Missions connexes et particulières aux commissaires aux comptes : mission de commissariat à la transformation, à la fusion, aux apports, d’acquisition, …

• Missions contractuelles de révision et de présentation des comptes ;

• Mission de conseil en organisation et en gestion : réalisation de documents professionnels, d’audit organisationnel des services financiers & comptables, …

• Missions juridiques : restructurations patrimoniales, optimisation juridique, assistance au dirigeant ;

• Autres missions : missions d’évaluation, expertise à l’amiable, formation comptable chez le client, …





Mes compétences :

Évaluation d'entreprise

Consolidation

Commissariat aux comptes

Engenierie Patrimoniale

Expertise comptable