Beaujard BAPTISTE

Etudiant en DUT Techniques de Commercialisation à Montluçon, en première année.

Je maîtrise l'anglais et l'espagnol de façon a comprendre et me faire comprendre par mon interlocuteur. Maîtrise de l'outil informatique, pack office, word, power point, excel.

Recherche un Job été, je suis mobile, motivé, déterminé, soif de découverte et apprentissage.

Dispo fin Juin, dés la fin de l'année scolaire pour toute la période estivale.

J'ai travaillais les été précédents: agent municipal, mission d'intérim, aide agricole, prêt a porter.

Prise d'initiative, autonomie, organisation, travail d'équipe...



Disponible par e-mail pour toutes informations, questions et propositions.