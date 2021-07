Beaumont AUDREY

Suite à ma formation dans la qualité de l'air et à mon expérience chez Fives Solios, j'ai pu me former dans la mesure de polluants et l'interprétation des résultats, me familiariser avec les procédés techniques, faire des études technico-économiques sur les produits proposés par les fournisseurs et travailler avec le client afin de faire avancer les projets.

Je suis indépendante très rapidement dans mon travail, mon investissement dans les sujets et mon aptitude à travailler en équipe sont des points forts de mon expérience.



Mes compétences :

Matlab

Microsoft Office