Beauté Jasmin CHIRURGIE ESTHÉTIQUE EN TUNISIE

J'ai créé cette agence après trois séjours en Tunisie en tant que patiente.



Grâce à ce vécu, je suis en mesure d’apporter un avis objectif sur la chirurgie esthétique en Tunisie et ainsi donner des informations concrètes quant au bon déroulement de votre séjour, de répondre à vos principales interrogations et faire en sorte que votre départ s’effectue avec le moins de stress possible.





L'ESTHÉTIQUE TOUT NATURELLEMENT !

Médecines douces et parallèles font aujourd’hui partie de notre vie au quotidien : de l’homéopathie à l’acupuncture en passant par les cures thermales et la thalassothérapie.

Beauté Jasmin tient son originalité de la cohabitation entre la médecine douce et la médecine conventionnelle.

En collaborant avec un acupuncteur en Tunisie, Beauté Jasmin offre la possibilité, aux personnes qui le souhaitent, d’associer l'acupuncture à la chirurgie et ce dans le but de favoriser la diminution des prises médicamenteuses ainsi que le volume des produits anesthésiants.

L’acupuncture est donc le complément idéal de toute intervention chirurgicale, qu’elle nécessite une anesthésie générale ou locale.