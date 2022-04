Beauté SERVICE CONFORT

JK service confort est votre agence de services de beauté à domicile que vous attendiez depuis fort longtemps. L'agence qui vous servira toujours lorsque vous en aurez le plus besoin.

Service confort est la solution au manque de temps qui ne vous permet pas de vous faire belle comme toute bonne femme.

Service confort vous soulage de la pression entre votre emploi et votre famille.

Vous êtes en déplacement sur le territoire national et vous voulez vous faire belle, un coup de fil et une coiffeuse se déplace pour vous .

Service confort se lance dans les services de: tresses, tissages, lissage, soins de cheveux, extensions, coupe, couleurs, brushing.

Manucure pédicure.

Service disponible toute la semaine, de 9h30 à 19h

Faites-vous belle à petit prix,

Faites-vous belle a n'importe quel moment

Faites-vous belle chez vous

Appelez-nous et notre équipe vous servira au moment qui vous va le mieux.

Notre plaisir c'est votre satisfaction.



Mes compétences :

Loks, vanilles, tresses, tissages, lissage, brezil