Beauty home est une marque Française de coiffure à domicile qui est un concept unique qui propose une gamme de services complete.

Ses services sûrs et efficaces sont de la plus haute qualité et visent à satisfaire les exigences de beauté des femmes de tous les âges.

Beauty home résume sa vision de son concept en une phrase : « La coiffure ou que vous soyez ».

Grâce à sa gamme de services effectué par de vraix professionnels qualifiés et diplômé, Beauty home met à votre disposition des conseils sur mesure.

Notre souhait et de vous proposez toute la coiffure au meilleurs prix et directement à votre domicile.

Nos équipes sont formé en interne tout au long de l'année afin de vous faire

bénéficiez des nouvelles techniques. #beautyHomeTouteLaBeautéàDomicileArray



Contact : 0422440992