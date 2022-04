Beauvais ADRIEN

Capable de faire preuve de rigueur dans des contextes techniques, financiers et organisationnels variés . J’ai aussi acquis des connaissances sur des problématiques relatives au milieu hospitalier avec la réalisation de l’institut de cancérologie de Angers (25 000m², 8.3 millions d’euros, 18 sous-traitants, 93 opérationnels internes). Un projet qui m’a fourni également des compétences en management avec l’équipe, les sous-traitants et collaborateurs pour instaurer un avancement constructif tout au long du chantier.

Doté d’un esprit souple utile avec les collaborateurs, j’ai acquis aujourd’hui un savoir -faire et un savoir-être propres aux qualités d’un ingénieur travaux.

Un poste en totale cohérence avec mes compétences, mes attentes et ma personnalité qui sont nourries par les challenges.





Mes compétences :

Hydraulique

Gestion de projet

Management

Energies renouvelables

Aéraulique

Budgets

SAP

Autocad