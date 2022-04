Bébé DIALLO

Ayant obtenu mon baccalauréat "Accueil Relation Clients et Usagers" avec une mention assez bien en juin 2014. Je suis actuellement à la recherche d'une entreprise pour faire un BTS Tourisme en Alternance, qui débuterait en octobre 2016.



Je suis une personne sérieuse et très motivée, qui aime le contact avec les personnes et rendre services.



Sachant que les langues sont très importantes dans ce domaine d'activité, j'ai donc fait un séjour linguistique de 3 semaines en Angleterre. actuellement je prends des cours d'anglais et d'espagnol pour approfondir mes connaissances.



J'ai eu plusieurs expériences professionnels dans des domaines différents, notamment dans l'accueil et d'autres, ce qui m'a permis d'avoir une capacité d'adaptation et la polyvalence.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Office

Chargée d'accueil