Bébert EBAYI

Mes competences:



Dos, Windows98, Windows 2000, 2003 Serveur, XP Pro, Vista, Seven : Active Directory, DNS, DHCP, SUS, TCP/IP, routage, gestion des utilisateurs et contrôle d’accès, stratégies de groupe, gestion des imprimantes et des sauvegardes, maintenance du réseau et des postes, audit de sécurité.

Firewall ISA Server : Infrastructure PKI, Ipsec (Certificats), Pare-feu, surveillance, création de rapports Tunnel VPN (L2TP, PPTP).

Messagerie : Installation, configuration et administration de Exchange 2003.

Unix / Linux –Solaris, Linux Ubuntu 8.04 Redhat/Fédéra,Sco openserver : Serveur Web Apache, Samba, NFS, NIS, DNS, DHCP, IPTABLES.

Réseaux et Télécommunications : Installation, configuration et maintenance de routeurs et commutateurs Cisco, VoIP.

Langage SQL : gestion des tables, manipulation et interrogation des données

Bases de données SQL*Server : Administration des bases, gestion des utilisateurs, sauvegarde et restauration

Messagerie:Microsoft Exchange Serveur 2007 et le client Outlook 2007, client Lotus Notes



