Bécaye BADIANE

Bécaye 25 ans , spécialisé dans le domaine de la gestion de patrimoine/ secteur bancaire / banque privée.

Ayant été étudiant au MBA ESG option gestion des patrimoines j’ai précédemment exercé les fonctions de conseiller accueil au sein du Crédit Mutuel et chargé relation clientèle au sein de la Barclays Banque où j’ai pu effectuer différentes missions enrichissantes sur le plan professionnel.



Mes stages à la Banque privée 1818 et au sein de cabinets indépendants, m’ont permis d’assurer la prise en charge d’études patrimoniales pour des clients fortunés en vu d’établir une stratégie d’investissements en lien avec leurs objectifs au sein d'une banque privée.



Je suis à présent familier des techniques de découverte de l’organisation patrimoniale, de l’établissement d’un bilan patrimonial et de l’analyse de la structure patrimoniale du client et des entreprises.





Mes compétences :

Adaptabilité

Dynamique

Rigueur

Organisation