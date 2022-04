Je suis quelqu'un de motive , attentif , organise et dynamique. Je suis plutôt un homme d'action qui n'aime pas la routine et qui aime le contact humain . J'ai une expérience de 5 ans comme commercial dans divers domaines : agro-alimentaire , gaz , énergie , téléphonie , et des prestations bancaires , assurances et les mutuelles .