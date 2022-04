Bécaye NDIAYE

C'est riche d'une expérience de prés de 30 ans dont 19 au service de l'état du SENEGAL (SONACOS) dans plusieurs secteurs de plusieurs activités que je viens prévaloir ma capacité à exercer dans quasiment tous les domaines.

C'est pour moi un exercice difficile de me décrire d'autant plus que l'expertise est large et difficile à circonscrire. C'est pourquoi j'ai innové dans ma présentation en confectionnant un c.v illustré sous forme de fichier. La dernière évaluation faite par le cabinet ERNST AND YOUNG commandité par la SONACOS m'évaluait déjà au niveau de D.U.T plus 7ans d' expérience alors que j’étais responsable des ventes. Depuis lors , je n'ai cessé de me bonifier par d'autres expériences dans d’autres entreprises dans d'autres secteurs et dans d'autres pays.

Je suis à votre service



Mes compétences :

Formateur

Gestion de stocks

Gestion d'entreprise

Responsable commercial

Consultant

Approvisionnements fournitures et prestations