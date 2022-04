Becco ELIACIK

Votre structure nécessite peut-être, une personne performante et efficace, parlant parfaitement trois langues (français, anglais et le turc) et capable d’assumer différentes fonctions.



En plus de mes qualités en tant que chargé de communication et de concepteur développeur informatique, j’ai pu développer le sens du contact, la gestion du personnel et de l'entreprise.



Mes différentes expériences m’ont conféré une grande adaptabilité et polyvalence.



Mes compétences :

HTML

CSS

JavaScript

MySQL

Adobe Photoshop

Analyse des besoins

Microsoft Excel

Ergonomie

Microsoft Word

Cahier des charges

FileZilla

Ajax

Photographie

Gestion des stocks

WampServer

C#

Leadership

Créativité

Publicité

Internet

Identité visuelle

Création de site web

Microsoft SQL Server

Secourisme

Mathématiques

Microsoft Windows

Gestion d'équipe

PowerAMC

UML

Merise

Programmation orientée objet

SEO

PHP 5