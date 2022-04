Becem BEN ABDALLAH

Recherche activement un poste d'ingénieur en matériaux avec une organisation ayant besoin d'un professionnel avec des techniques éprouvées et des compétences technologiques, des capacités multitâches, et conduire à dépasser les objectifs de l'entreprise.

Professionnel accompli et concentré avec une expérience démontrée dans l'équipement chimique et concevoir des processus pour la fabrication de produits chimiques et de produits. Reconnu pour son professionnalisme, son attitude mentale positive, son engagement envers l'excellence et sa capacité démontrée à communiquer et à travailler avec la haute direction, les associés et les clients. Capable de gérer plusieurs projets et de respecter les délais sous pression. Motivé et capable de travailler seul ou en équipe. Excellentes compétences interpersonnelles, capables de communiquer et de collaborer efficacement avec des collègues à tous les niveaux. Adepte des applications informatiques incluant le logiciel d'analyse mathématique: MATLAB, moteur de simulation SolidWorks, CATIA, Abaqus, MoldFolow, Microsoft Office et langage de programmation informatique: bilingue et bilingue en anglais et en français.



Mes compétences :

Solidworks

RDM

CATIA