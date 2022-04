Becha ANIS

J'ai 27 ans, tout récemment, j'ai réussi à obtenir un diplôme ingénieur en télécommunication : option sécurité réseaux de l'école supérieure des communications de Tunis (Sup'Com). Parallèlement à mes études j'ai suivi une formation Cisco.

Je suis par ailleurs titulaire d'un Co-diplôme de l'Institut Supérieur des Sciences Appliquées et Technologie ISSAT de Mahdia (en 2009):

- Licence appliquée en Sciences et Technologie des Informations et de la Communication (ISSAT de Mahdia).

- Licence professionnelle automatique et informatique industrielle (Université Jean Monnet Saint-Étienne de France)



Durant cette formation j'ai acquis des compétences relatives dans le domaine de télécommunication et informatique.



Je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine informatique et si quelqu’un pourra m'aider merci de me contacter



Mes compétences :

Informatique

Télécommunication