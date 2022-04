Bechir BEN MAATI

Ben Maati Bechir

Diar El Hojjej - Korba - Nabeul

8033

 : 26454745

 : benmaatibechir@yahoo.com







Ingénieur Matériaux





Titulaire d'un diplôme d'ingénieur matériaux, j'espère retiendra toute votre attention et je désire aujourd’hui intégrer une organisation de notoriété afin de continuer à progresser et élargir mes connaissances. De plus, j’ai pu acquérir à l’école et par mes différents stages une bonne maîtrise des logiciels de CAO-DAO Solidworks et Autocad, ainsi qu’une bonne connaissance des différents logiciels de la simulation d’injection plastique Moldflow, choix de Matériaux CES et IAO (calcul par élément finis) Abaqus.



Autonome et rigoureux, je souhaite aujourd’hui mettre toutes ces connaissances et compétences au service de votre entreprise et vous apporter mon dynamisme et ma motivation, tout en acquérant les connaissances et l’expérience pratique indispensable à mon futur métier d’ingénieur.



Je reste à votre disposition pour vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance.



Vous remerciant d’avance de l’attention que vous voudrez bien porter à ma candidature, je vous prie de croire, Madame, Monsieur à l’expression de mes meilleurs sentiments.



Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Abaqus/CAE

CES ( choix de matériaux)

Moldflow