BEN OTHMAN Béchir, INGÉNIEUR CHIMISTE spécialité cuir et matières plastiques diplômé en FRANCE à ITECH. Spécialisé dans le domaine de l'industrie du cuir: négoce, fabrication, recherche et développement pendant une vingtaine d'années. Orienté vers le domaine de la chaussure et de la maroquinerie depuis 2009.



Mes compétences :

Assistance technique

Contrôle qualité