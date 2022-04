Bechir BEN SALEM

JE SUIS INGENIEUR GENIE CHIMIE DE FORMATION . ACTUELLEMENT E SUIS RETRAITE.

J'AI TRAVAILLE DANS LE GROUPE CHIMIQUE TUNISIEN ( GCT ) QUI EST LE RESULTAT D'UNE FUSION DE PLUSIEURS SOCIETES.

LE GCT EST L'UNE DES PLUS GRANDES ENTREPRISES EN TUNISIE . SON EFFECTIF DEPASSE LES 7000 EMPLOYES.

LE GCT TRANSFORME LES PHOSPHATES ( 6,5 millions de tonnes / an) , IL PRODUIT DES ENGRAIS ( 1,4 millons T de DAP , 0,8 millons T de TSP , ....)

MA CARRIERE DANS CETTE ENTREPRISE EST DE 36 ANS ( Ingénieur au début , Directeur Général Technique -second de l'Entreprise en fin de carrière , en passant par des services de production , des études ,responsable de projet ,directeur d'usine ,directeur régional)