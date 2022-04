Bechir DEHMANI

Je suis dynamique, responsable, sérieux et intègre. Je dispose d'un très bon sens de la communication et j'aime le travail d'équipe. Je suis volontaire et autonome dans mes tâches. J'ai une bonne résistance au travail physique. Je dispose d'une bonne formation générale de base qui me permet de travailler dans des secteurs variés et de réagir intelligemment à toutes sortes de situations.



Mes compétences :

Administration

Coordination

Logistique

restauration

Service à la clientèle

Transport

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel