Béchir JIWEE

Je suis avant tout graphiste et plasticien, adepte des techniques mixtes, afin de raconter des histoires, sensibles et émotionnelles. Explorer des univers graphiques intemporels et leur insuffler un nouvel élan, futuriste, poétique. Donner vie à des acteurs improbables, réinventer le romantisme, en l’ancrant dans le 3e millénaire. Voila ce que j’ambitionne dans mon travail artistique.



