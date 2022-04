Bechir MOKLINE

Mes fonctions au sein des entreprises, Land'or, Coats Tunisia et Délice-DANONE m’ont permis d’accroître mes connaissances pratiques au niveau de Management et ont été des points forts, par la connaissance du milieu professionnel qu'ils m'ont apporté.Mes qualités personnelles : curiosité et rigueur intellectuelles, goût de la communication, sens de l'analyse. Je pense utile de préciser que j’attache autant d’importance à atteindre mes objectifs qu’à la recherche de l'excellence et le dépassement. Totalement autonome en ce qui concerne la relation commerciale, la commande, le suivi des clients et l'amélioration du chiffre d'affaires, l'élaboration de reportings et de tableaux de bord, je suis prêt à relever de nouveaux défis et chercher des nouvelles perspectives d'évolution.