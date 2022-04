Bechir MZOUGHI

Dans le cadre de projet d'infrastructure linéaire (piste d'aéroport, autoroute ou tout autre projet similaire), je participe activement au management des missions de contrôle (études, travaux, réceptions et transfert). Ces projets m'ont conduit à exercer des fonctions d'encadrement des équipes de contrôle sur site, et des taches de coordination et planification des travaux avec les administrations locales, les compagnies et les exploitants aéroportuaires.



Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion de contrats

Génie Civil et Infrastructures

Gestion du risque

Construction

Aéronautique

Gestion de projet