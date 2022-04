Bechir SAADAOUI

Monsieur / Madame,

Permettez-moi de vous présenter les différents champs d’action où je peux intervenir pour votre service :

 Traduction Anglais-Français-Arabe,

 Révision et correction de tous textes dans les trois langues

 sites web

 communications

 présentations

 mémoires de fin d’études

 CV et lettres de motivation

 autres

 Suivi de la correspondance commerciale anglaise

 Rédactions diverses dans les trois langues

 Accompagnement linguistique (pour visiteurs étrangers)

 Enseignement de l’Anglais Général et des affaires

 Correspondance commerciale

 Présentations (entreprises, foires, etc)

 Anglais parlé



Fort d’une longue expérience dans l’enseignement de l’Anglais et de la traduction freelance, je me tiens à votre disposition pour étudier toute proposition.

Résidant à Sousse, dans le centre du pays, je serai disposé à me déplacer si nécessaire.



Béchir SAADAOUI

GSM : +216 97 137 495 / +216 21 033 856

e-mail : saadaoui.bechir@topnet.tn



Education



Faculté des Lettres, Tunis Maîtrise d’Anglais



Différents séjours et stages en Grande Bretagne et U.S.A



Expérience professionnelle



Traducteur Freelance depuis 1990



Différents organismes nationaux et internationaux

Domaines d’intervention : Général, Commercial, Juridique, Médical, etc.

Consultant linguistique pour l’Institut MAPI, Lyon, France depuis 2006



Enseignement



1973-1984 Enseignement secondaire



1995- Enseignement universitaire d’Anglais spécialisé (Commercial, Médical, Technique, etc)



Langues

Arabe Langue maternelle



Français Ecrit et parlé (niveau supérieur)



Anglais Ecrit et parlé (niveau supérieur)



Mes compétences :

Disponibilté

Enseignement

Interprétariat

Langues

Traduction