Bechir SEKRAFI

Bonjour,

Je suis ingénieur industriel

J’ai abordé de nombreux sujets concernant la gestion scientifique des processus et systèmes industriels ayant pour effet l’optimisation des ressources à la simulation de modèles de production et l’implémentation de Systèmes d’Assurance Qualité.

j'ai fait comme unité d'expertise "Qualité et certification aéronautique" puisqu'il me parait un secteur qui mérite un intérêt tout particulier vu que les industries aéronautiques visent à s'augmenter.



Mes compétences :

Certification Qualité aéronautique

Gestion de configuration aéronautique(Alain SAVES)

Catia v5 ( professeurs de ENSAM France)

Aéronautique et Avionique

Ms project

RDM6

Autocad

6 sigma

TPM

5s

Amélioration continue

AMDEC

Lean Manufacturing

Maintenance industrielle

Microsoft Word

Microsoft Excel

Matlab

Microsoft PowerPoint