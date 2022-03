Bechir Tahir MAHAMAT AL ASSIM

J'ai plus de 15 ans dans le secteur de la télécommunication , et ayant travailler avec Presta-Bist télécom Tchad, FGP Tchad, Tigo Tchad, Huawei technologie Tchad SA, Maroc télécom Tchad et Moov Africa Tchad.



J'ai eu a effectuer plusieurs taches: Installation et administration des sites BLR avec la technologie WiMax, Installation et maintenance des sites BTS Telecom, Spécialiste de la transmission FH et Microwave, Back office Transmission, Field maintenance Manager, Back office Manager, Incident Manager, Site synergie manager, et puis responsable de la cellule qualité du réseau télécom.



Je peux apporter mon expérience sur la transmission FH et Fibre, Maintenance et installations des sites télécom, gestion des équipes et des sous traitants, gestion et optimisation du réseau de transmission.