Bechir ZAYENE

Je suis un jeune Tunisien de 23 ans

Passionné par le design, j'ai toujours consacré mon temps libre à la découverte du monde de design et opter pour l'innovation et la crèation

Dés mon jeune âge, j'ai été

AUTODIDACTE, j'ai exploré plusieurs logiciels de modification de photos surtout Photoshop …

Peu à peu j'ai décidé à vivre le design, à faire de lui le présent et le futur ,

J'ai toujours été passionné par l'art de toutes ses sortes. Les images artistiques m'attiraient tant, j'ai vécu mon enfance et mes années d’adolescence à Mahdia, une ville touristique merveilleusement enchantante je ne peux pas me priver de contempler les différents paysages , à me concentrer sur les détails , j’ai voulu les faire graver pas seulement dans ma mémoire mais j’ai trouvé que la photographie nourrissait ce besoin...



Mes compétences :

Adobe Lightroom

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Photographie

Adobe Photoshop