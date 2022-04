Bechra DOMINGUEZ

Passionnée d'écriture et d’Internet, dotée d’un esprit d’initiative, d’une bonne culture web et d’une connaissance des moteurs de recherche, les challenges ont plutôt tendance à me faire avancer.De formation BAC+ 5, en littérature, rédaction et communication, mes études ainsi que mes centres d'intérêt m'amènent à explorer régulièrement tout l'univers web de la presse féminine et des blogs.

Mes compétences ?

- Solides compétences rédactionnelles, en orthographe et règles typographiques

- Connaissance du HTML

- Curiosité, rigueur, autonomie et efficacité

- Bon sens relationnel et esprit d’équipe développé

- Polyvalente et volontaire

- Maitrise des principaux outils SEO

- Maitrise des techniques SEO

- Passionnée par l'univers féminin (mode, beauté, etc.)

- Totalement bilingue espagnol et bonne maitrise de l'anglais.