Bechtel DORIS

Je suis à la recherche d'opportunités qui me permettent d'apporter expertise, savoir-faire et savoir-être.



J'ai 15 ans d'expérience dans le domaine de l'Administration des Ventes et je souhaite relever de nouveaux challenges.



Mes atouts :

- Le travail en groupe et en autonomie, la gestion du temps et des délais, la gestion des priorités, capacité d'analyse et de synthèse, la connaissance du monde B to B et B to C.

- Rigueur et organisation, dynamique, réactive, résistance à la pression, écoute, communication, sens du relationnel, adaptabilité, implication.



Mes compétences :

Microsoft Office

ALFAK

Contrôle de gestion

Adaptabilité

Travail en équipe

Gestion de la relation client

Respect des délais

SAP Material Management

Analyse de données

Planning stratégique

Rigueur

Pilotage d'activité

Management opérationnel

Ecoute

Savoir-faire

Savoir-être